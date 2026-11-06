La provincia capacitó al Jurado del primer concurso para cubrir cargos en la Administración Pública

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social brindó una capacitación al Jurado del concurso destinado a la cobertura de la jefatura del Área Tesorería de la UEP, el primero para el acceso a la planta permanente de la Administración pública provincial.

El Gobierno provincial capacitó a los integrantes del Jurado del concurso destinado a la cobertura de una jefatura en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). La jornada fue organizada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

La capacitación brindó una guía práctica y ordenada sobre las etapas del procedimiento, las responsabilidades del Jurado, los plazos y las actuaciones previstas. También permitió evacuar dudas y unificar criterios para el desarrollo del proceso. En los próximos días se realizará, además, una capacitación específica sobre el funcionamiento de la plataforma que se utilizará para el examen de oposición.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, y por el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, quien además integra el Jurado. El cuerpo se completa con Cecilia Gan y Georgina García, ambas representantes de la UEP; Maricel Roxana Molina, Eva Zunilda Cassano y Zulma Cristina Zapata, en representación de las entidades sindicales; y María Victoria Garavello, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Vale recordar que el llamado en curso corresponde a un Concurso Tipo A, modalidad Abierta, para cubrir un cargo de Planta Permanente Profesional C y la función de Jefatura del Área Tesorería de la UEP.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial ubicado en Libertad 86, en Paraná, de lunes a viernes, de 8 a 12. Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a uep@entrerios.gov.ar, por teléfono al 4207966/7967, o personalmente en la sede.