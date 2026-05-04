La Municipalidad puso en marcha el emblemático reloj del Palacio Municipal

Con una intervención integral, que incluye la recuperación del edificio, se completó el plan de restauración de la maquinaria y sus accesorios, afianzando el compromiso con el patrimonio urbano y la identidad de los paranaenses. El proyecto incluyó la capacitación del personal municipal.

La intervención en uno de los símbolos más reconocibles del casco histórico, se extendió durante poco tiempo e incluyó la restauración completa de la maquinaria, el reemplazo y reparación de esferas, la recuperación del campanario y la capacitación de personal municipal para su mantenimiento.