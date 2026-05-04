Tragedia en Ruta 12: un motociclista murió tras chocar con un camión

En la madrugada de este lunes se registró un siniestro vial que dejó una víctima fatal. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 327, en jurisdicción de Nogoyá; y estuvo protagonizado por un camión y una motocicleta.

Según confirmaron, por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron y como consecuencia del impacto falleció en el lugar un hombre de 58 años oriundo de Funes, provincia de Santa Fe, que se trasladaba en la moto. Mientras que el conductor del camión no sufrió lesiones.

En el lugar intervino personal del Puesto de Control Vial Nogoyá, junto a efectivos policiales, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes y resguardaron la zona. Asimismo, se dio intervención a la autoridad judicial de turno para avanzar con las pericias que permitan determinar la mecánica del siniestro.

Producto de la violencia del choque, el motovehículo se incendió por completo tras el impacto. Al arribar al lugar, el personal policial y los servicios de emergencia constataron que el conductor de la Yamaha ya no presentaba signos vitales. En el marco de las diligencias de rigor, se realizaron test de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos.

Debido a la magnitud del accidente, el tránsito sobre la ruta permaneció interrumpido durante la mañana y fue desviado por la zona de tránsito pesado de la localidad de Lucas González. En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría de Lucas González, la División Policía Científica y el Puesto de Control Vial Nogoyá, con la presencia de la fiscal en turno, la médica forense y el médico policial.