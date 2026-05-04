Provinciales

Un nuevo operativo de ablación se realizó durante la madrugada en Concordia

Cerca de las 3,20 de la madrugada volvió a despegar del aeropuerto de Concordia un avión con profesionales del INCUCAI y del hospital Italiano, el cual llegó en la noche del domingo para la intervención en el Masvernat.

Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes se llevó adelante un nuevo operativo de ablación en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, en un procedimiento que volvió a movilizar a personal sanitario, equipos de logística y fuerzas de apoyo en la ciudad.

Hasta el momento no hubo información oficial por parte del nosocomio ni del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER) respecto a qué órganos o tejidos fueron procurados en esta oportunidad.

Se pudo confirmar a través de autoridades aeroportuarias que durante la noche arribó al remozado aeropuerto Comodoro Pierrestegui una aeronave que trasladó profesionales médicos vinculados al Hospital Italiano de Buenos Aires y del INCUCAI. Según la misma fuente información, el avión emprendió el regreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerca de las 3:30 de la madrugada, una vez concluido el operativo.

El movimiento registrado tanto en el aeropuerto como en el hospital, permitió establecer que se trató de un nuevo procedimiento de procuración de órganos o tejidos, aunque se aguarda que durante la mañana las autoridades del CUCAIER o del hospital Masvernat emitan un parte oficial con mayores precisiones.

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