La nueva Avenida Urbana incorpora un túnel peatonal para reconectar barrios en el sureste de la ciudad

La Municipalidad construye un túnel peatonal de 40 metros y pavimentará calles para restablecer la conexión entre los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas y los barrios Illia y UOCRA, a ambos lados de la traza de la Ruta Nacional 12, donde se ejecuta la nueva Avenida Urbana. La intervención responde a un pedido histórico de los vecinos y mejorará la circulación peatonal y vehicular.

La obra complementa la ejecución de la nueva Avenida Urbana y responde a una demanda planteada por los vecinos del sector, quienes participaron de distintas reuniones con los equipos técnicos municipales para evaluar las alternativas de conexión.

“Como complemento de la obra en el acceso sureste, acordamos con los vecinos realizar un cruce peatonal por debajo de la traza para volver a conectar los barrios que habían quedado separados por el terraplén. Analizamos distintas alternativas y esta resultó ser la más viable y la más segura”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

El túnel permitirá que quienes circulan por calle Soldado Bordón puedan atravesar la nueva avenida sin tener que realizar un recorrido superior a los 500 metros, recuperando la vinculación entre los barrios 144 y 98 Viviendas con los barrios Illia y UOCRA. De manera complementaria, la Municipalidad pavimentará calle Hernandarias, en el tramo comprendido entre Soldado Bordón y el cruce con la nueva traza, además de una colectora que unirá Hernandarias con Soldado Bordón, garantizando una conexión vehicular segura y transitabilidad constante.

“Queremos recuperar la conectividad que se había interrumpido. El peatón volverá a contar con un recorrido directo y seguro, mientras que el tránsito vehicular tendrá un circuito pavimentado que garantizará una circulación fluida en cualquier condición climática”, señaló el funcionario.

La intervención demanda una ejecución estimada de 90 días y avanza de acuerdo a los plazos previstos, sujetos a las condiciones climáticas.

Loréfice remarcó que la obra tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, ya que permitirá volver a vincular sectores que habían quedado divididos por el terraplén y facilitará el acceso al transporte público de pasajeros; centros de salud, jardines maternales y otros servicios ubicados a ambos lados de la nueva avenida.

“Con este túnel peatonal recuperamos la conexión entre los barrios y damos una respuesta concreta a una necesidad que los vecinos nos plantearon desde el inicio de la obra”, concluyó.