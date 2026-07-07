Persiste la alerta amarilla por frío extremo para una zona de Entre Ríos

El SMN mantiene el alerta amarillo por frío extremo para cinco departamentos entrerrianos. Persistirán las heladas y las tardes empezarán a ser más templadas.

La masa de aire frío que dominó a gran parte de Argentina durante los últimos días comienza a perder intensidad de manera gradual. Pero el cambio será lento y todavía se esperan varias jornadas con temperaturas inferiores a los valores habituales para esta época del año, especialmente durante las primeras horas del día.

Esta leve recuperación térmica responde principalmente al cambio en la circulación atmosférica, con el ingreso progresivo de viento del sector norte. Aun así, el enfriamiento nocturno seguirá siendo muy eficiente debido a la escasa nubosidad y la estabilidad atmosférica, favoreciendo nuevas heladas en amplias zonas agrícolas del centro y sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso por bajas temperaturas, y el riesgo de heladas continuará presente durante varios días más, aunque el ascenso gradual de las temperaturas máximas permitirá una mejora paulatina de las condiciones térmicas durante las tardes.

La alerta amarilla del SMN por frío extremo rige para varios departamentos de Entre Ríos y otras provincias.

Los departamentos entrerrianos afectados son Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Tala y Uruguay, donde se prevé una temperatura mínima de -1 °C y una máxima que alcanzará los 17 °C. Además, se esperan vientos del sector noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por frío extremo: cinco departamentos de Entre Ríos seguirán con temperaturas bajo cero

Alerta amarilla por frío extremo: cinco departamentos de Entre Ríos seguirán con temperaturas bajo cero

El nivel amarillo implica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede representar un riesgo para grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por ese motivo, las autoridades recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas del día, cuando se registrarán las condiciones más frías.

Las lluvias seguirán siendo muy limitadas en gran parte del país

El mapa de precipitación acumulada del modelo ECMWF mantiene un escenario de escasas lluvias para la mayor parte de Argentina hasta el próximo fin de semana. En buena parte de la región Pampeana, Cuyo y el centro del país los acumulados previstos serán inferiores a 5 mm, e incluso muchas localidades permanecerán sin precipitaciones.

Las mayores probabilidades de lluvia se concentrarán sobre el noreste argentino, donde podrían registrarse acumulados de 5 mm a 15 mm, con algunos valores puntualmente superiores hacia sectores cercanos a Misiones y el extremo norte de Corrientes. También podrían producirse precipitaciones débiles y aisladas sobre algunos sectores del este de la región pampeana.

Este patrón responde a la persistencia de una circulación atmosférica estable sobre gran parte del territorio nacional, limitando el desarrollo de sistemas precipitantes. Para las actividades agropecuarias, la continuidad de este escenario implica que la humedad del suelo dependerá principalmente de las reservas acumuladas, ya que las lluvias previstas resultarán insuficientes para modificar significativamente la situación hídrica en la mayor parte de las regiones productivas.

Semana con mañanas muy frías y tardes agradables en Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa una semana marcada por el tiempo estable, sin precipitaciones relevantes y con una importante amplitud térmica. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las mañanas continuarán con temperaturas muy bajas, mientras que las tardes serán cada vez más templadas.

Para este martes, se prevé una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 17°C, con cielo entre despejado y parcialmente nublado durante toda la jornada. La probabilidad de precipitaciones es nula y los vientos se mantendrán leves.

El miércoles persistirá el ambiente frío durante las primeras horas del día, con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

Sin lluvias y con ascenso gradual de la temperatura

El jueves continuará la tendencia de tiempo estable. La temperatura oscilará entre 6°C y 18°C, con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones del 0%.

Para el viernes, el SMN pronosticó una mínima de 7°C y una máxima de 14°C. El cielo seguirá mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será muy baja, entre 0 y 10%.

El sábado se espera una mañana fría, con 6°C de mínima, mientras que la máxima alcanzará los 12°C. El tiempo permanecerá estable y sin precipitaciones.

De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana sin fenómenos significativos para la capital entrerriana, con heladas durante las primeras horas, tardes más agradables y ausencia de precipitaciones, condiciones que favorecerán las actividades al aire libre durante gran parte de los próximos días.