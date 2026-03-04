La Provincia entregó material y útiles a más de 450 niños y adolescentes en el inicio de clases

El Gobierno de Entre Ríos destinó 59.020.000 pesos para acompañar el inicio del ciclo lectivo de 454 niñas, niños y adolescentes que viven en residencias socioeducativas. La partida especial cubre útiles, mochilas y materiales según la edad y trayectoria escolar.

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) otorgó una partida especial destinada a quienes residen en dispositivos socioeducativos de toda la provincia, con el objetivo de asegurar que puedan comenzar las clases con los elementos necesarios para su escolaridad.

La medida contempla 130.000 pesos por cada residente y está orientada a la compra de materiales e indumentaria acordes a la edad, necesidades y nivel educativo, ya sea inicial, primario o secundario. Alcanzará a todas las residencias provinciales y forma parte de una política que se sostiene cada año, actualizando los montos según las necesidades.

El director de Administración, Bernardo Waisten, explicó que la previsión de esta partida se incorpora anualmente a la planificación presupuestaria del organismo para garantizar igualdad de condiciones en el acceso a la educación. Al respecto dijo: «Esta partida refleja una decisión sostenida de priorizar a quienes hoy están bajo nuestra responsabilidad. Queremos que cada chico y cada chica pueda empezar las clases con su mochila y sus útiles como cualquier otro, sintiéndose acompañado y cuidado».