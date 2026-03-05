Un fallecido en choque múltiple de camiones sobre Autopista Rosario-Buenos Aires

Seis camiones se vieron involucrados en dos colisiones en la ruta 9 a la altura de Baradero, dejando una víctima fatal y demoras de hasta dos horas en el tránsito sobre la Autopista Rosario-Buenos Aires.

Dos violentos choques, que involucraron a seis camiones, ocurrieron en plena autopista Rosario-Buenos Aires durante la madrugada de este jueves. A causa de ello un hombre murió y otro resultó herido. El siniestro sucedió a la altura de la localidad bonaerense de Baradero, entre los kilómetros 149 y 150, por lo que ese tramo de la ruta permanece afectado por el trabajo de los peritos.

El primer hecho ocurrió sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Allí, cuatro camiones chocaron, dos de los cuales transportaban carne. Poco después, otros dos camiones chocaron a poca distancia.

A raíz de los accidentes, una persona murió y quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que los bomberos realizaron tareas en la zona para rescatar el cuerpo. Hasta ahora, los medios locales indicaron que se trataría de uno de los conductores. Por el siniestro, otro involucrado sufrió heridas aunque todavía no se informó cuál es su estado de salud.

Debido a la magnitud de los siniestros y la posición en la que quedaron las unidades, el personal de tránsito ordenó el corte total de la calzada en el tramo en el que ocurrieron los accidentes. Es por eso que para evitar mayores congestionamientos, realizaron un desvío de tránsito en el kilómetro 162, derivando la circulación hacia la Ruta Provincial 191.

Durante las primeras horas de este jueves, las autoridades locales recomendaron circular con extrema precaución y prever demoras significativas en la zona mientras se realizan las tareas de peritaje y remoción de los vehículos.

Por el momentos la víctima fatal no fue identificada. Si bien las causas de los choques todavía no fueron determinadas, no se descarta que las condiciones de visibilidad, el intenso tránsito de camiones en horario nocturno y una posible maniobra brusca hayan contribuido a desencadenar la secuencia de impactos.

Personal policial, bomberos y equipos de emergencia trabajaron desde temprano en la zona.

Marcos Varela, jefe de la dotación de Bomberos Voluntarios de San Pedro, informó que el operativo de rescate del cuerpo fue complejo y se extendió por aproximadamente una hora y media debido a la magnitud de los daños materiales en la cabina del camión donde se encontraba.