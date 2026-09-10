El Coro de la Ciudad celebra sus 30 años con un nuevo Encuentro Coral en el Teatro 3 de Febrero

La presentación será el sábado 12 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Participarán el Coro de la Ciudad, el Taller Coral del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, el Coro Voces en Obra del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos Regional ONO y el Coro Polifónico de Adultos de la Escuela Coral N.º 1 Coral Mario Monti. La entrada es libre y gratuita.

El Coro de la Ciudad presenta una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, una propuesta que celebra y fortalece la actividad coral de Paraná, Entre Ríos y la región. En esta oportunidad, el encuentro tendrá un significado especial: el Coro de la Ciudad conmemora 30 años de trayectoria. La propuesta reunirá a distintas agrupaciones corales de la ciudad, que compartirán sus repertorios y experiencias con el público.

El programa Todas las Voces interpretará obras de autores y compositores vinculados a la música popular y al repertorio coral, entre ellas El Coro de la Ciudad, de Gustavo Sattler; El valle y el volcán, de María Elena Walsh; Manchai puito (Two little Doves); Tiempo del jacarandá, de Eduardo Falú y Osiris Rodríguez Castillo; y Soy entrerriano, de Linares Cardozo. La dirección estará a cargo de Eliseo Almada, con la asistencia de dirección de Candelaria Acutain y asistencia instrumental de Ángel Oscar Giles.

También se presentará el Taller Coral del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, bajo la dirección de Jesús Galiussi y con preparación vocal de Lucrecia Dalila Martínez. Su repertorio incluirá Recuerdos de Ipacaraí, Zamba para olvidar, Canción de Puerto Sánchez, Ella ya me olvidó y Hoy.

Será parte del encuentro el Coro Voces en Obra, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Entre Ríos Regional ONO, con dirección general de Leandro Nicolás Gómez y técnica vocal de Paola Almada. La agrupación interpretará versiones corales de canciones de Fito Páez, Divididos, Charly García, Julio César Rutigliano y Andrés Calamaro. La presentación contará además con músicos invitados en saxo, guitarra, bajo y percusión.

Completará la programación el Coro Polifónico de Adultos de la Escuela Coral N.º 1 Coral Mario Monti, dirigido por Eduardo Retamar, con preparación vocal de Cecilia Leyes, asistencia de dirección de Alan Dunand, Carolina Montiel, Miguel Gómez y Melina Schepens, y Gonzalo Juárez en piano. El repertorio incluirá obras de Ricardo Soulé, Jorge Fandermole, Joaquín Dávila, Ramón Ayala y César Isella.

El director del Coro de la Ciudad de Paraná y del programa municipal Todas las Voces, Eliseo Almada, explicó que se trata de una propuesta que busca generar encuentros “entre distintos organismos corales” y destacó la importancia que tiene el canto comunitario.