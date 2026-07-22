La recuperación integral del arroyo Las Viejas ingresa en su etapa final

La obra avanza hacia su finalización con los últimos trabajos de infraestructura. La intervención transformará el sector en un nuevo espacio público para el encuentro, la recreación y el disfrute de vecinos y turistas, con acceso desde calle Ambrosetti.

Actualmente, las tareas se concentran en la implantación de especies vegetales en los filtros biológicos, un sistema innovador diseñado para mejorar la calidad del agua antes de su desembocadura en el río Paraná.

Los filtros biológicos están conformados por dos canales laterales al conducto principal del arroyo, de aproximadamente 100 metros de largo por cinco metros de ancho. Cada uno cuenta con un sustrato filtrante, un sistema de drenajes y plantas semiacuáticas especialmente seleccionadas por su capacidad para depurar el agua de manera natural.

El funcionamiento del sistema se basa en un proceso de filtrado natural: el agua, previamente liberada de los sedimentos más pesados, circula lentamente entre las raíces de las plantas y el sustrato. Allí, la oxigenación que generan las especies vegetales favorece el desarrollo de microorganismos que degradan los contaminantes disueltos, contribuyendo a mejorar significativamente la calidad del curso de agua.

Este tratamiento se complementa con otros dispositivos distribuidos a lo largo del canal. En el ingreso del sistema se instalaron rejas que retienen residuos de gran tamaño, como plásticos y ramas, mientras que un sedimentador permite separar arenas y otras partículas antes de que el agua llegue a los filtros biológicos.

Obras complementarias

En paralelo, continúan las obras complementarias de infraestructura urbana. En calle Darwin, entre Orbigny y Mantegazza, se ejecutan cordones cuneta, ingresos vehiculares y conexiones domiciliarias de desagües pluviales. En tanto, sobre avenida Uranga avanzan los trabajos de construcción del tabique de la rampa y del sistema de desagües pluviales.

La recuperación del Arroyo Las Viejas constituye una intervención integral que combina infraestructura hidráulica, saneamiento ambiental y generación de nuevos espacios públicos. La obra permitirá mejorar el escurrimiento de las aguas, reducir el impacto de los anegamientos, optimizar la calidad ambiental del arroyo y sumar un nuevo ámbito de encuentro para la comunidad.

Esta intervención forma parte de la estrategia que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero para recuperar espacios degradados, fortalecer la infraestructura urbana y desarrollar obras que integren soluciones ambientales con espacios públicos de calidad.