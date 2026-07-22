Presentaron una nueva edición de la Fiesta provincial del Pirok

El encuentro será en el Castillo de Crespo el próximo sábado 25 de julio. Es organizado por el Grupo Coreográfico Edelweiss, integra el calendario de fiestas populares de Entre Ríos y rescata el legado cultural de los inmigrantes alemanes.

La 36° Fiesta Provincial del Pirok se presentó este martes en Paraná en el marco del ciclo de showrooms que impulsa el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos para difundir eventos, atractivos y experiencias de los municipios entrerrianos. La actividad reunió a autoridades provinciales y locales junto a representantes del Grupo Coreográfico Edelweiss, organizador del evento con la colaboración de la Municipalidad de Crespo.

El tradicional encuentro se realizará en el predio ubicado en el acceso principal a la ciudad de Crespo, en la microrregión Lomadas y Humedales. Con el pirok como símbolo de una herencia gastronómica que identifica a la comunidad, la programación combinará ballets, orquestas alemanas y un patio de comidas típicas, en una propuesta que cada año atrae visitantes y favorece la actividad turística y comercial de la ciudad.

«Esta es una fiesta que refiere a las tradiciones, la gastronomía, las inmigraciones y hechos históricos. Llega en un momento muy interesante, durante las vacaciones de invierno de nuestro principal mercado emisor, como son la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y representa una excelente oportunidad para seguir mostrando todo lo que Entre Ríos tiene para ofrecer», expresó el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Crespo, Ana Udrizar, destacó que acompañar a las instituciones significa fortalecer celebraciones con impacto en el desarrollo local. Además, remarcó que el turismo de eventos representa una oportunidad para la ciudad porque la convocatoria también beneficia a las aldeas de la zona, al tiempo que reafirma las raíces de la comunidad.

El presidente del Grupo Coreográfico Edelweiss, Javier Lell, informó que la jornada comenzará por la mañana con la venta de pirok para el almuerzo. Desde las 18 se presentarán ballets de la región y, a partir de las 20, comenzará el gran baile con la actuación de tres orquestas alemanas. La propuesta se completará con strudels, tortas, kreppels y otras especialidades de la cocina tradicional, antes del cierre musical a cargo de Los Príncipes.

Con más de tres décadas de historia, la Fiesta Provincial del Pirok constituye una de las expresiones más representativas del legado de los Alemanes del Volga en Entre Ríos. Su continuidad refleja el trabajo sostenido de las instituciones de Crespo para preservar ese patrimonio cultural y compartirlo con entrerrianos y visitantes.