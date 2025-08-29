Las instancias regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos tuvieron su jornada en Villa Elisa

El pasado sábado, se presentaron 100 chicos y chicas que participaron en videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza solista y en pareja, teatro unipersonal y grupal, cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

Fue en el marco de la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos realizados en Villa Elisa. Organiza estas acciones la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales. Este sábado, los juegos continuarán en Rosario del Tala.

En esta ocasión participaron representantes de Villa Elisa, Santa Anita, Villa Mantero, Caseros, San Justo, Herrera, 1° de Mayo, Ubajay, Arroyo Barú, Hambis, Gilbert, Aldea San Antonio, Colonia Elia y Pueblo Cazes.

Los Juegos Culturales Entrerrianos «Ulises Daniel Ferrero», impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año, la temática es Cuento, leyenda y voces del monte, una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.

Las instancias regionales tendrán continudiad este sábado 30 de agosto en Rosario del Tala, donde se reunirán participantes de la Región 1 (departamentos Tala, Gualeguay, Nogoyá y Villaguay).