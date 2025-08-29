El gobierno provincial invita al sector privado a sumarse al programa Mujeres Sin Barreras

El Gobierno de Entre Ríos convoca a empresas y pymes de toda la provincia a participar del programa Mujeres Sin Barreras. Se trata de una política pública que promueve la inclusión laboral de mujeres que hayan atravesado situaciones de violencia por motivos de género, a fin de que las mismas puedan mejorar sus ingresos con vistas a alcanzar su autonomía económica.

El programa, impulsado por la Dirección de Mujeres, de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, promueve que las empresas de la provincia participen activamente en la construcción y desarrollo de una sociedad inclusiva y justa. Para eso, propone una alianza entre el Estado y el sector privado, a fin de brindar entrenamiento laboral a mujeres mayores de 25 años que hayan sido víctimas de violencia de género e hubieran transitado por un Hogar de Protección Integral.

Las empresas que se sumen firmarán un convenio de colaboración con el Gobierno provincial y se comprometerán a brindar un espacio seguro y respetuoso para el entrenamiento. Cada participante recibirá un incentivo mensual financiado en partes iguales por la empresa y el Estado provincial.

¿Qué se necesita para participar?

Las empresas interesadas deben:

Completar un formulario de inscripción.

Presentar constancia de inscripción en ATER y libre deuda.

Firmar una declaración jurada que acredite no estar registradas en el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales).

La inscripción está abierta y se realiza de manera online a través del sitio oficial del Ministerio.

AQUI TODA LA INFORMACION