Millonario robo en un barrio privado de Concordia

Un importante robo ocurrió en un barrio privado de Villa Adela cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de un abogado y sustrajeron más de 50 mil dólares, un reloj Rolex y otros objetos de valor. La Policía de Concordia investiga cómo lograron ingresar al predio.

Un millonario robo se registró en el barrio privado La Lomada, en Concordia, donde delincuentes ingresaron a la vivienda de un abogado del foro local y sustrajeron más de 50 mil dólares en efectivo, además de joyas y otros objetos de valor, según publicó 7 Páginas. El hecho ocurrió alrededor de las 22 del sábado en el country ubicado en la zona de Villa Adela.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los propietarios se ausentaron de la vivienda y al regresar advirtieron que personas desconocidas habían ingresado al domicilio. Ante la situación, se dio aviso al personal de seguridad privada del barrio y posteriormente a la Policía de Concordia.

Huida de los delincuentes

Al advertir la llegada de los móviles policiales, los sospechosos escaparon del lugar. Pero antes de huir, lograron ingresar a uno de los sectores de la vivienda y sustraer una importante suma de dinero en moneda estadounidense. «Estuvieron muy pocos minutos dentro de la casa porque observan la llegada inmediata de la Policía y eso hizo que tengan que abortar con el hecho», explicó el jefe de la Departamental policial Concordia, José Rosatelli.

Los ladrones también se llevaron un reloj Rolex y otros objetos de alto valor económico.

Investigación en marcha

Las primeras hipótesis indican que al menos cuatro personas habrían participado del robo. Los delincuentes actuaron encapuchados y utilizaron guantes para evitar dejar rastros. Además, se presume que contaban con información previa sobre la vivienda y los bienes que se encontraban en el interior. Por ese motivo, no se descarta la posibilidad de una “entrega”.

Cómo ingresaron al country

Según fuentes policiales, los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del barrio privado. «Ese sector también contaba con seguridad privada, aunque en ese momento se habría producido un cambio de turno», indicó el comisario Rosatelli.

Los investigadores creen que los autores del robo aprovecharon esa circunstancia para acceder al predio.

El objetivo es identificar a los responsables y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del hecho, para lo cual, el personal de la División Investigaciones trabaja en el análisis de cámaras de seguridad del barrio y de la zona.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales para avanzar en el esclarecimiento del robo.