Nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes 12 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano en articulación con el Municipio de Paraná. La actividad se desarrollará de 10 a 18 en la explanada de plaza Enrique Carbó

La feria constituye un espacio de encuentro que permite fortalecer la comercialización de productos elaborados por emprendedores entrerrianos, promoviendo el consumo local y la generación de oportunidades para el sector. Gastronomía, textiles, decoración, artesanías y propuestas innovadoras formarán parte de la oferta que los visitantes podrán disfrutar durante la jornada.

En simultáneo, el Museo Casa de Gobierno presentará la colección «Vexilología de Entre Ríos», una muestra que reúne más de 30 banderas históricas de la provincia, invitando a recorrer nuestra identidad y patrimonio a través de sus símbolos.

Además, en el marco de la feria, la Dirección de Economía Social de la Secretaría de Gestión Social llevará adelante la firma de convenios con 20 gobiernos locales para la ejecución del programa Microcréditos para el Impulso Local. Esta iniciativa permitirá a las y los emprendedores acceder a financiamiento destinado a fortalecer su producción y ampliar sus oportunidades de comercialización. Durante la jornada, también se realizará una capacitación para agentes territoriales municipales que serán parte del proceso de implementación del programa.

Con esta propuesta, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de seguir acompañando a emprendedores y emprendedoras de la provincia, consolidando espacios que promueven la inclusión, la creatividad y el desarrollo local.