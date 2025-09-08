La Sinfónica se presentará en Paraná

Este sábado 13 de septiembre a las 20, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará en la capital provincial. La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia con el auspicio de la Universidade de São Paulo. La entrada es libre y gratuita.

El concierto, dirigido por su director artístico, Luis Gorelik, se realizará en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de junio 54, Paraná). La entrada es libre y gratuita, y el ingreso será por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

El programa del concierto comprenderá Transfiguraciones para flauta y orquesta de Ronaldo Miranda (estreno argentino), la Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber de Paul Hindemith y el Concierto para flauta y arpa K. 299 de W. A. Mozart. La orquesta contará con la flautista invitada Cássia Carrascoza y la arpista solista de la orquesta, Florencia Arizpe.