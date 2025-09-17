Nuevo aumento en el precio de los combustibles en Paraná

Las estaciones de servio Puma tuvieron un aumento de los combustibles desde este miércoles en la capital provincial.

Uno de los propietarios indicó que el incremento fue del 1% en todos los combustibles y el litro de nafta premiun llegó a los 1774 pesos en el surtidor. Puma se suma a las petroleras que en los últimos dos meses han tenido varios incrementos. Shell incrementó siete veces el precio de los combustibles desde agosto hasta el 12 de septiembre.

Los nuevos precios de Puma

Puma Max Premiun $1774

Puma Súper $1500

Puma D 500 $1781

Ion Puma diesel 1781

(Ahora)