Hospitalizaron a un anciano en Paraná tras la explosión e incendio de su casa

El lamentable episodio ocurrió cuando el hombre realizaba reparaciones en el calefón. Su esposa e hijas también fueron hospitalizadas.

Un anciano de 88 años fue hospitalizado en Paraná con quemaduras. En el hecho intervino el personal de la Comisaría Tercera, debido a que además se originó un incendio en la casa ubicada en el barrio 144 viviendas. La situación se desencadenó tras una explosión, lo que llevó a la intervención urgente de la División Bomberos Zapadores.

Al llegar al lugar, los bomberos informaron que, debido a la situación, se requirió el traslado del hombre, quien presentaba quemaduras en el rostro y brazos. Este fue trasladado de inmediato al Hospital San Martín.

Además, desde la Policía informaron que las hijas y la esposa del afectado también fueron atendidas, ya que habían inhalado humo durante el incidente.

Según los testimonios de los habitantes de la casa, el hombre estaba realizando reparaciones en el calefón cuando ocurrió la explosión, la cual fue provocada por una fuga de gas que se había acumulado en el garage.

(Ahora)