Obtuvo dictamen de Diputados el proyecto de recupero de costos de servicios de salud

En una reunión conjunta, la Comisión de Salud y la de Presupuesto analizaron un proyecto de ley vinculado con el recupero de costos de financiamiento de servicios de salud. Hubo dictamen de comisión.

Las comisiones de Salud Pública, encabezada por el diputado Silvio Gallay y la de Hacienda, Presupuesto y Cuentas que preside el diputado Bruno Sarubi, trabajaron en torno a una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca recuperar fondos de pacientes mutualizados que se atienden en instituciones de salud pública.

El diputado Silvio Gallay explicó detalles: “El proyecto viene en revisión desde el Senado, tiene como objetivo darle la posibilidad al Ministerio de Salud de requerir a las personas que tienen la cobertura de obras sociales o prepagas, el pago correspondiente cuando reciben atención en los efectores públicos”, especificó.

Al respecto el legislador aclaró: “Hoy está funcionando en los hospitales públicos el sistema de arancelamiento, pero hay casos en los que las obras sociales no cumplen con los pagos y es ahí, en esas situaciones, donde se utilizaría este mecanismo de título ejecutivo que Fiscalía de estado oportunamente haría valer ante la justicia para requerir el pago correspondiente”, describió.

Gallay valoró el apoyo que recibió el proyecto tratado. “Es importante recalcar que hemos firmado dictamen de comisión con el apoyo de todos los legisladores que integran los distintos bloques dentro de la Cámara”, indicó.