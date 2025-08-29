Santa Rosa: emiten alerta amarillo para el domingo

Meteorólogos anticipan inestabilidades a partir del sábado a la tarde noche, pero las principales lluvias se darían horas más tarde.

La tormenta de Santa Rosa llegaría este fin de semana a Entre Ríos y otras partes del país. Ello se debe a la llegada de una ciclogénesis que provocará “un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes”.

En el caso de Entre Ríos, las primeras inestabilidades están anunciadas para el sábado de tarde y noche. Sin embargo, el fenómeno más intenso se daría el domingo, ya que rige un alerta amarillo por tormentas para horas de la mañana.

Alerta amarillo para el domingo de mañana

Hay siete departamentos incluidos en el alerta amarillo para este domingo de mañana: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.