Provinciales

Oficializan aumentos en el transporte interurbano de Entre Ríos

Se publicó en el Boletín Oficial la resolución que oficializa aumentos en torno al 12% para los servicios que conectan distintas ciudades entrerrianas

El gobierno provincial oficializó este miércoles a través del Boletín Oficial una resolución que establece nuevos valores en los pasajes de servicios de transporte interurbano, en virtud de aumentos en los costos y “siendo imprescindible considerar la sustentabilidad de la prestación de los servicios”.

Según explicaron en los fundamentos de la resolución , “el alza en los costos para el semestre contado desde la última actualización”, luego “de un estudio competente”, refleja “un 12% más”.

Por esa razón, el aumento propuesto por la Secretaria de Transporte en precio de kilómetro de referencia, programado para aplicarse a partir de la fecha de la resolución, es de un valor de $ 147,84.

En ese sentido, se dispuso aprobar los cuadros de tarifas máximas aplicables para los servicios de ruta fija en un anexo, al que se puede acceder a continuación: ANEXO_72

Además, se fija para los servicios de autotransporte de pasajeros de jurisdicción provincial de modalidad Puerta a Puerta la determinación de la tarifa mínima de 25 % más sobre los valores establecidos. Para los servicios de autotransporte de pasajeros de jurisdicción provincial de modalidad Coche Cama, en tanto, la determinación de la tarifa en un 12 % más sobre los valores establecidos.

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