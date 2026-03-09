OSER lanza el programa integral de prevención «Tu salud, tu fuerza y tu tiempo» para sus afiliadas

El programa tendrá su presentación oficial este martes a las 13:00 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

La representante de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en el Centro de la Mujer del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), Tamara Zapata, brindó detalles del programa «Prevención Mujer: tu salud, tu fuerza, tu tiempo», propuesta que surge como una respuesta directa a las principales barreras que enfrentan las mujeres para cuidar su salud: la falta de tiempo y los costos económicos. “El objetivo central es acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos de patologías de cuello uterino y mama para todas las afiliadas de la provincia”, destacó la funcionaria.

El programa funcionará dentro de un ala específica del Cemener, ubicado en Oro Verde. Allí, “las pacientes dispondrán de boxes equipados para realizar el circuito completo de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y densitometría ósea, en una misma jornada”, detalló la representante. Además, según informó Zapata, todas estas prácticas quedan eximidas del pago de coseguro para facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.

Una de las innovaciones principales es la implementación de una “turnera” de autogestión a través del WhatsApp del Cemener, cuyo número es +54 9 343 407 9900. Las afiliadas deben cargar el pedido de su médico de cabecera y enviar la orden para obtener una fecha asignada de manera automática. Esta herramienta busca agilizar la respuesta ante las demoras y permite que las mujeres provenientes de distintas ciudades de la provincia organicen sus traslados con previsión para completar sus chequeos en poco tiempo. Para más información, se puede chequear el link oficial del Centro https://www.cemener.org.ar/

El lanzamiento oficial de este modelo de atención de calidad y sostenible se realizará el martes 10 de marzo a las 13:00 en el CPC, ubicado en General José de San Martín 15, en Paraná. “La iniciativa reafirma el compromiso con la salud integral mediante la detección temprana y el uso eficiente de los recursos”, afirmó Zapata. Tras la presentación protocolar, la campaña masiva difundirá este beneficio en orden a aportar a la prevención y tranquilidad de las afiliadas.