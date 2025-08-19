Paraná: Intensas lluvias complicaron la jornada en la escuela Del Centenario

El establecimiento amaneció inundado y con un sector sin luz debido a las intensas lluvias que se registran desde la madrugada.

Las intensas lluvias que se registran en Paraná este martes generaron serias complicaciones en la escuela Del Centenario, ubicada en Alameda de la Federación 426. La directora de la institución, Marcia Cáceres, explicó que “estamos muy complicados con el tema del agua. Está la escuela inundada y un sector sin luz, producto de la lluvia”.

La situación impactó de lleno en la asistencia estudiantil. “Hoy hay muy pocos chicos. En el turno de la mañana somos casi 600 estudiantes, pero hoy la presencia fue mínima”, relató la directora.

Clases con dificultades

Pese al escenario adverso, los docentes dieron continuidad a las clases con los pocos alumnos que asistieron. “Los chicos que están tienen clases normalmente, los docentes están”, explicó Cáceres.

No obstante, advirtió que la magnitud de la lluvia superó lo vivido en jornadas anteriores. “Hoy lo que nos sorprendió es la cantidad de agua que ingresó, que ha sido mucho más de lo que ha pasado en otras lluvias. Es impresionante la cantidad de agua”, subrayó.

La directora recordó que los problemas edilicios no son nuevos. “Los tenemos hace bastante y venimos gestionando y solicitando los arreglos. No es algo nuevo”, señaló.

Finalmente, y a pesar de los inconvenientes de infraestructura, Cáceres destacó el trabajo pedagógico de la institución. “Nosotros venimos muy bien en los procesos de aprendizaje. Tenemos estándares altos en cuanto a las pruebas que se toman y en términos de alfabetización”, valoró.

