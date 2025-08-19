El Municipio de Paraná asiste ante las inclemencias climáticas

Rige un alerta meteorológico amarillo, que afecta a la región con abundantes precipitaciones. Equipos municipales de Defensa Civil trabajan en distintos sectores para brindar asistencia.

Desde las primeras horas de la jornada la ciudad de Paraná y la región se encuentra bajo abundante caída de agua que ha ocasionado anegamientos de calles e ingreso de agua a viviendas en distintas zonas.