El Municipio de Paraná asiste ante las inclemencias climáticas

Rige un alerta meteorológico amarillo, que afecta a la región con abundantes precipitaciones. Equipos municipales de Defensa Civil trabajan en distintos sectores para brindar asistencia.
Desde las primeras horas de la jornada la ciudad de Paraná y la región se encuentra bajo abundante caída de agua que ha ocasionado anegamientos de calles e ingreso de agua a viviendas en distintas zonas.
Hasta el momento desde Defensa Civil municipal se asiste desde el primer momento en distintos domicilios de calles Corrientes, La Paz y hogares en barrió Capibá.
Es importante tener las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos. Ante cualquier emergencia comunicarse con: Defensa Civil, al 103; Servicio de Ayuda al Vecino al 147; o al 911, Policía de Entre Ríos.