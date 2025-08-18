Policiales

Paraná: secuestraron armas, drogas y 300 mil pesos

Dos jóvenes de 22 y 23 años fueron detenidos y quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales.

En un allanamiento por narco menudeo llevado a cabo en calle Pedro Martínez de la capital entrerriana, se produjo el secuestro de armas, estupefacientes y dinero en efectivo, además de la detención de dos personas.

Entre los elementos secuestrados figura una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 38, 35 gramos de cocaína, cartuchería de varios calibres, un chaleco porta elementos, balanzas de precisión y 300 mil pesos en billetes de baja denominación.

Resultaron detenidos dos jóvenes, un hombre y una mujer, de 22 y 23 años, quienes quedaron alojados en Alcaidía de tribunales.

Participaron en el procedimiento personal de Robos y Hurtos, Trata de Personas, policía científica, Drogas Peligrosas y Grupo GIA.

Intervienen en el hecho la fiscal Doctora María del Huerto Felgueres y el Juzgado de Garantías, a cargo del Doctor Eduardo Ruhl.

Te puede interesar

Choque fatal en la ruta provincial 16

admin

Un hombre murió en un incendio en planta de tratamiento de residuos en Diamante

admin

Un auto chocó contra un árbol y el conductor fue hospitalizado

admin
Radio RD 99.1