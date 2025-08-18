Paraná: secuestraron armas, drogas y 300 mil pesos

Dos jóvenes de 22 y 23 años fueron detenidos y quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales.

En un allanamiento por narco menudeo llevado a cabo en calle Pedro Martínez de la capital entrerriana, se produjo el secuestro de armas, estupefacientes y dinero en efectivo, además de la detención de dos personas.

Entre los elementos secuestrados figura una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 38, 35 gramos de cocaína, cartuchería de varios calibres, un chaleco porta elementos, balanzas de precisión y 300 mil pesos en billetes de baja denominación.

Resultaron detenidos dos jóvenes, un hombre y una mujer, de 22 y 23 años, quienes quedaron alojados en Alcaidía de tribunales.

Participaron en el procedimiento personal de Robos y Hurtos, Trata de Personas, policía científica, Drogas Peligrosas y Grupo GIA.

Intervienen en el hecho la fiscal Doctora María del Huerto Felgueres y el Juzgado de Garantías, a cargo del Doctor Eduardo Ruhl.