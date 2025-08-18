Un auto chocó contra un árbol y el conductor fue hospitalizado

Un automóvil Volkswagen Suran chocó contra un árbo

El conductor de un automóvil Volkswagen Suran, por razones que aún se tratan de establecer perdió el control del rodado e impactó contra un árbol ubicado en la vereda sur de la arteria; ocurrió en horas de la mañana de este domingo en la intersección de calles Presidente Illia y Tala, en Concordia.

Como consecuencia del choque, el hombre que conducía el vehículo debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Tránsito de Concordia, que intervino para realizar las actuaciones correspondientes y dispuso el traslado del vehículo siniestrado.