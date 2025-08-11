Plan Calle a Calle: Repavimentarán un tramo de calle Miguel David

Los trabajos que encarará la Municipalidad comenzarán este lunes y se realizarán entre las calles Salellas y Bonell, en la zona cercana al Parque Industrial General Belgrano. Debido a ello, el tránsito se verá interrumpido en ese tramo, por un plazo estimado de 90 días.

La obra que se inicia contempla la ejecución de aproximadamente 350 metros de pavimento en una arteria que contiene una importante circulación del tránsito pesado.

Las tareas también incluirán la construcción de una alcantarilla nueva, cordones cuneta en las esquinas y limpieza y verificación de canal pluvial existente.