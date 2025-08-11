Pronostican días soleados y con temperaturas agradables

Gran parte del país disfrutará de jornadas soleadas y temperaturas en ascenso. Para mediados de semana está pronosticada una rotación de vientos a sur y descenso. Después del viernes en algunas zonas podría retornar la inestabilidad.

Durante los primeros días de la semana, “el territorio argentino presentará condiciones de estabilidad, favorecidas por una marcada circulación de viento norte. Este patrón propiciará un progresivo aumento de las temperaturas, generando un ambiente más templado y características similares a las de la primavera, pese a encontrarnos en pleno invierno”, indicó el meteorólogo, Leonardo De Benedictis.

Desde hoy y, al menos hasta el miércoles, se mantendrá la estabilidad atmosférica, con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso gracias al persistente flujo de viento norte. Esta situación permitirá que, “durante varios días, se disfruten jornadas soleadas y agradables, una postal poco frecuente en esta época del año”, señaló el especialista.

Para hoy en Entre Ríos hay previstas temperaturas máximas que rondarán los 20 grados, mientras que el martes las mínimas estarán en torno a los 10 grados y por la tarde se superarán los 20ºC.

Algo más de frío

En el centro y norte de Argentina, la primera parte de la semana estará dominada por el tiempo estable, con jornadas soleadas y temperaturas en ascenso.

No obstante, para el miércoles en nuestra zona se anuncia una baja en los registros térmicos, producto de una rotación de vientos al sureste. Esto haría que durante dicha jornada las marcas en los termómetros no superen los 20 grados.

En tanto, el amanecer el jueves sería frío, con temperaturas de cuatro a seis grados, y a la tarde estarían rondando los 16 grados.

El viernes se daría nuevamente un ascenso moderado de las temperaturas, mientras que para el sábado no se descarta alguna inestabilidad.

A dónde hay mayor probabilidad de precipitaciones

“El avance de un nuevo frente frío, previsto para el tramo final de la semana, podría provocar el retorno de lluvias, chaparrones y algunas tormentas en distintas provincias del centro y norte del país, particularmente el sur de Buenos Aires, sur de La Pampa, San Luis y el centro y sur de Mendoza”, adelantó De Benedictis en Meteored.

Este evento “marcaría el fin de la seguidilla de días soleados, dando paso a un escenario más dinámico en el inicio de la próxima semana”, completó.