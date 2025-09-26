Presentaron la 1ª Expo de Pesca y Outdoors que se desarrollará este fin de semana en Paraná

Se denomina Paraná, Tierra & Agua y se realizará en Sala Mayo. Es organizada por la Municipalidad de Paraná y congregará a empresas y emprendedores del sector.

Del 26 al 28 de septiembre, se llevará adelante la 1er Expo de Pesca y Outdoors: Paraná, Tierra & Agua. El evento, que se podrá presenciar entre las 10 y 22 hs, combina la unión de la pesca y las actividades al aire libre, consolidándose como un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y el deporte.

“Esta primera Expo ligada a la náutica, pesca, deportes al aire libre, gastronomía, también a nuestro río, a fuegos, va a tener lugar en Paraná por primera vez y es parte de una política muy activa de realización de espacios vinculados a la comercialización que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero”, indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

“Tenemos 34 puestos que van a estar exponiendo entre los comercios del sector y los puestos gastronómicos”, agregó y también dijo sentirse “contento porque por primera vez un evento de estas características se realiza en la ciudad y nos parece una gran oportunidad, sabemos que hay mucha gente que lo disfruta”.

Entre los expositores se encuentran importantes nombres como Boat Shop, Casas Rodante Colonia, Club TCAP (Tiro con Arco), Outlet Arquería, González Motos, Sirirí, Camino al Río, Black Baley, El Carancho, Multibikes, El Gury Morenera, Amazonas, La Nacha, Lito Pesca, Herrero Guggi y Herrero Rigab. Cada uno de ellos presentará sus productos y servicios, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer lo último en equipamiento y tecnología para actividades al aire libre.

Uno de los representantes de la firma Boat Shop, Lautaro Ullrich, destacó el apoyo que “nos brinda la Municipalidad para este evento, porque podemos mostrar nuestros productos en nuestra ciudad, algo que es muy lindo y que toda la gente lo pueda ver, lo pueda investigar, está muy bueno”, señaló.

El chef Pablo Mariño, se refirió a lo que se va a ofrecer desde la gastronomía y en ese sentido contó: “Vamos a tener una variedad, todos los días va a ser algo diferente. Hacemos como una pesca variada, una comida variada. Todos los días va a haber empanadas de carne y empanadas de pescado; el viernes salimos con chupín, con unos bastoncitos de tararira fritos; el sábado chancho con pelo, y el domingo cerramos con asado a la estaca. Así que en la variedad gastronómica hay un arco bastante amplio para degustar y disfrutar”, expresó y además resaltó que “siempre la Municipalidad apoyó al sector gastronómico porque son grandes oportunidades que nos dan”.

Actividades y patio gastronómico

La expo también contará con un patio gastronómico donde los visitantes podrán disfrutar de una variedad de delicias, que incluyen empanadas, pescados, carnes, papas, jugos naturales, cervezas y vinos. Entre las especialidades de cada día se destacan: el viernes, chupín (Esc. Técnica); el sábado, chancho con pelo; y el domingo, costillar a la estaca. Además, habrá música en vivo con un DJ y números artísticos que amenizarán el ambiente.

Charlas temáticas

Durante el evento se realizarán además distintas charlas y talleres vinculados al disfrute del río, técnicas de RCP, campamento, pesca y distintas temáticas ligadas a los distintos aspectos de Paraná, Agua y Tierra.