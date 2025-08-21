Pronostican fuerte descenso de temperaturas y podría helar el fin de semana

Luego de la ciclogénesis que afectó gran parte del país, el tiempo se estabilizó. Pronostican inestabilidad para mañana y luego un marcado descenso térmico.

La potente ciclogénesis se desplazó rápidamente el miércoles y dejó una jornada soleada en Entre Ríos tras las intensas lluvias del martes.

Para hoy jueves en nuestra zona se pronostican temperaturas máximas de 20 a 23 grados, con cielo algo nublado.

Sin embargo, mañana viernes podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, con registros térmicos máximos que rondarán los 17 grados. El viento rotará al sur y podrían producirse fuertes ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

A partir de allí, la tendencia será hacia un tiempo más estable, con el ingreso de una masa de aire frío de mayor intensidad. Este cambio dará lugar a un marcado descenso térmico el fin de semana, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse por debajo de los cinco grados en Entre Ríos.

Fin de semana con frío intenso y heladas

Con el ingreso de aire frío durante el fin de semana, el descenso térmico será marcado. Para el sábado se prevén mínimas cercanas a 5 ºC en territorio entrerriano. Será una jornada soleada, por lo cual a la tarde se alcanzarían registros similares a los de la víspera.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo será el amanecer más frío, con temperaturas que en varias zonas podrían ubicarse cerca de los cuatro grados o menos que esto en las zonas rurales, generando heladas. El impacto en cultivos y ganadería será “menor debido a la humedad dejada por las precipitaciones”, indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.

Suben las temperaturas con tiempo estable

Luego del fin de semana, se espera que la situación tienda a estabilizarse, con la consolidación de tiempo seco y el progresivo ascenso de las temperaturas.

Esta tendencia más estable “podría extenderse al menos durante una semana, favoreciendo tanto a la recuperación de suelos como a las actividades agropecuarias que habían sido afectadas por las abundantes lluvias recientes”, señaló el meteorólogo.

En conclusión, “después de un temporal de gran magnitud poco frecuente en esta época del año, el panorama comienza a mejorar. Sin embargo, el frío será protagonista en el tramo final de la semana, con heladas generalizadas”, cerró De Benedictis en Meteored.