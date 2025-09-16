Retomarán las obras de la Ruta 12 con fondos municipales

Así lo dio a conocer la intendenta de Paraná, Rosario Romero en su cuenta de X. La obra que contempla su vinculación 12 con la avenida Circunvalación en formato de autovía se encuentra paralizada en 76% de ejecución.

“Vialidad de la Nación nos acaba de autorizar la intervención a la Ruta 12, en diálogo con el estado Provincial hemos coincidido en la importancia de la obra, por eso la gestión ha resultado exitosa. Suscribimos hoy en Buenos Aires el acuerdo específico que también tiene que ser rubricado por el gobernador Frigerio”, anunció la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero.

La conexión vial será ejecutada por el Municipio, con fondos propios. En tanto, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial ejecutarán la señalética vertical y horizontal y la iluminación.

Según se anunció, se realizará en etapas, comenzando a la brevedad y con el objetivo de que en el año 2026 esté operativa.