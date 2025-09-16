Murió Robert Redford, una de las máximas leyendas de Hollywood

Tenía 89 años y fue una de las figuras históricas del cine.

Robert Redford, una de las máximas leyendas de la historia del cine, murió a los 89 años, de acuerdo a lo que confirmó el diario The New York Times.

El medio estadounidense, que tuvo la primicia, informó que la reconocida figura del cine murió en su casa ubicada en las zona montañosa de Provo, Utah, en la mañana de este martes.

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas, pero la directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger, le dijo al medio en un comunicado que el actor murió mientras dormía. En los últimos años, por una decisión personal, Redford se había retirado del cine.

Quién era Robert Redford, uno de los máximos galanes de la historia del cine

Robert Redford había nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California y su apogeo como actor lo tuvo entre fines de la década del 60 y los 70.

Con su desaparición física se apagaron los restos de una era dorada en donde solo la presencia de un galán generaba multitudes. Redford fue uno de los actores que alimentó la taquilla en la década del 70 junto a Paul Newman, con quien hizo dupla en muchos tanques.

Su carrera comenzó a principios de la década de 1960 con varios papeles secundarios en series de televisión como Tate, Route 66, Alfred Hitchcock presenta, La dimensión desconocida o Los intocables, entre otros ciclos.

Luego, concatenó una saga de films que lo llevaron a lo máximo del cine. A lo largo de su extensa carrera hizo éxitos contundentes como Butch Cassidy and The Sundance Kid, El golpe, El gran Gatsby, Los tres días del Cóndor y Todos los hombres del presidente.

También fue figura en films como Descalzos por el parque, Un puente demasiado lejos, África mía, Propuesta indecente, Juego de espías, Quiz Show y hasta llegó a formar parte de algunas producciones de Marvel, en la década pasada.

Con el tiempo, Redford se transformó en un gran crítico de las formas de Hollywood de manejar el negocio de la industria cultural. Por eso fundó un festival independiente que hoy es muy reconocido: el Festival de Sundance.

Sus pensamientos iban en contra del statu quo y, por eso, cada entrevista que daba -no era un habitual comentarista mediático- era relevante. En 2014, en diálogo con The Hollywood Reporter, Redford dio un pantallazo de su propia idiosincracia y de como forjó su figura.

“Nací con una mirada dura. Mi forma de ver las cosas era ver lo que estaba mal. Podía ver lo que podía mejorar. Desarrollé una visión bastante oscura de la vida, al observar mi propio país. De chico, me decían que fuera un buen deportista, oero no se trataba de ganar o perder, sino de cómo jugabas”, planteó en aquel momento. Toda una declaración de vida.

En 2002, Redford recibió un Premio Oscar honorífico. “Pasé la mayor parte de mi vida concentrado en el camino que tengo por delante, sin mirar atrás. Pero ahora, esta noche, veo por el espejo retrovisor que hay algo en lo que no pensé mucho: la historia”, había sentenciado.