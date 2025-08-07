Rige el paro de choferes de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor –UTA– realiza un paro total de actividades desde la hora cero de este jueves en Paraná y el Área Metropolitana. La medida de fuerza fue anunciada este miércoles por la tarde y responde a sueldos adeudados por parte de las empresas que concesionan el servicio en la capital.
Paro de choferes de colectivos en Paraná
La medida afecta a usuarios de Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Villa Fontana y Sauce Montrull.
Desde el sindicato confirmaron que la decisión es por tiempo indeterminado. “Pagaron el 50% del sueldo de julio, vamos a levantar cuando paguen el resto”, afirmaron a este medio.
(ahora.com.ar)