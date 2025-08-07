SUBE: Actualización obligatoria para mantener activos los beneficios locales

Como parte de la actualización del sistema SUBE a nivel nacional, la Municipalidad de Paraná vuelve a convocar a los usuarios que cuenten con beneficios locales a realizar el trámite de actualización de vencimientos para mantener los descuentos activos.
El trámite es exclusivo para usuarios de Paraná y no requiere turno previo. Puede realizarse en la sede de la Unidad de Gestión SUBE (Almafuerte 233), de lunes a viernes de 8 a 13 hs, o en cualquiera de las 26 Terminales Automáticas SUBE (TAS) distribuidas en la ciudad. Desde el municipio, además, aclararon que quienes hayan realizado la renovación desde el mes de mayo hasta la fecha, ya cuentan con el servicio actualizado y no deben volver a realizarla.
¿Por qué es importante actualizar la tarjeta SUBE?
Desde Nación se recuerda que mantener la tarjeta SUBE actualizada garantiza que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar. El trámite es simple, ágil y puede realizarse por distintos canales:
– App SUBE (para celulares Android con NFC): seleccionando la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver saldo”, y finalmente apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.
– Terminal Automática SUBE (TAS): apoyando la tarjeta hasta que la terminal indique que puede ser retirada.
También puede hacerse en forma presencial en los puntos habilitados. “La tarjeta no deja de funcionar de inmediato, pero si no se realiza la actualización a tiempo, el beneficio se pierde. Por eso es fundamental acercarse o utilizar la app si se tiene NFC”, explicó Leonardo Nessi, director de SUBE Paraná.
Excepción: Tarifa Social Federal
Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (descuento del 55% subsidiado por el Estado Nacional) no deben realizar este trámite de actualización.