SUBE: Actualización obligatoria para mantener activos los beneficios locales

Como parte de la actualización del sistema SUBE a nivel nacional, la Municipalidad de Paraná vuelve a convocar a los usuarios que cuenten con beneficios locales a realizar el trámite de actualización de vencimientos para mantener los descuentos activos.

El trámite es exclusivo para usuarios de Paraná y no requiere turno previo. Puede realizarse en la sede de la Unidad de Gestión SUBE (Almafuerte 233), de lunes a viernes de 8 a 13 hs, o en cualquiera de las 26 Terminales Automáticas SUBE (TAS) distribuidas en la ciudad. Desde el municipio, además, aclararon que quienes hayan realizado la renovación desde el mes de mayo hasta la fecha, ya cuentan con el servicio actualizado y no deben volver a realizarla.