Rige un alerta naranja por tormentas para este sábado

A pesar de que se hizo larga la espera, este viernes por la tarde llegaron las lluvias y tormentas a Entre Ríos y se pronostica que las inestabilidades continuarán durante todo el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta naranja para este sábado por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos. Esta situación provocará un cambio de tiempo, con descenso de temperaturas.

A partir del domingo 21 de septiembre cambian las condiciones, con un descenso térmico que hará que las mínimas ronden los 12 grados.

Así estará el clima este sábado

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 19 grados de mínima y 27 grados de máxima. Se anuncian tormentas aisladas durante toda la jornada de sábado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 18 grados de mínima y 25 grados de máxima. En estas ciudades también se espera un día con tormentas aisladas.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 16 grados de mínima y 25 grados de máxima. Allí también se aguarda por una jornada con tormentas.