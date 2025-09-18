Robaron en una panadería de Paraná: la Policía logró detener al delincuente y recuperar un teléfono

La empleada de la panadería aportó pruebas a la Policía para poder atrapar al delincuente, quien había roto un vidrio para ingresar.

Durante la mañana de este jueves, la empleada de una panadería ubicada en calle Alem de Paraná, al llegar a su trabajo observó que la vidriera lateral estaba dañada y en el interior había elementos revueltos.

Luego constató por la cámara de vigilancia que un sujeto de contextura física delgada, habría provocado el daño en el vidrio y luego ingresó y sustrajo el total de $15.000 aproximadamente y un celular Motorola G15 negro, para luego retirarse por donde ingresó.

En razón del ilícito, personal policial de Comisaría Segunda analizó los registros fílmicos del local y pudo individualizar al autor.

Emprendieron la búsqueda por los diferentes lugares donde frecuenta y fue finalmente localizado y aprehendido en calle Alem y Alsina, el cual se encontraba vestido exactamente igual que al momento de cometer el ilícito, teniendo en su posesión el teléfono celular de interés.

Por disposición del fiscal interviniente es trasladado a la Alcaidía de Tribunales por el delito de robo. En cuanto el elemento sustraído fue entregado a la parte damnificada.