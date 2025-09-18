Inhabilitaron para conducir a mujer que circuló con su auto por peatonal de Paraná

Una conductora de 54 años fue inhabilitada para manejar tras ingresar con su vehículo a la peatonal San Martín. La jueza de Faltas dispuso la retención de su licencia y la obligatoriedad de aprobar nuevos exámenes.
La jueza de Faltas resolvió inhabilitar para conducir a la mujer de 54 años que ingresó con un Volkswagen Suran a la peatonal San Martín, frente a la plaza 1º de Mayo. La medida incluyó la retención de su licencia hasta tanto cumpla con la aprobación de un examen psicofísico, uno teórico y un curso de capacitación en seguridad vial dictado por la autoridad competente.
Asimismo, se ofició al Centro Emisor de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Paraná para que actúe conforme a sus competencias.
El argumento de la conductora
Según se conoció, la conductora manifestó a la Policía que decidió ingresar a la peatonal porque “estaba por llegar tarde al trabajo”. Explicó que en la esquina de Corrientes había una movilización con cortes de tránsito y buscó un camino alternativo para avanzar.
La decisión sorprendió a transeúntes y autoridades, que advirtieron sobre el riesgo que implicó la maniobra en un espacio destinado exclusivamente a peatones.
Intervención policial y municipal
Natanael Romero, agente de la Policía, relató a Elonce que “estábamos en la plaza y vimos un vehículo que se acercaba. Era una Surán gris. Dobló y se metió por la peatonal. Rápidamente quisimos intervenir y vinimos corriendo. Le pedimos a la conductora que se baje y, muy amable, lo hizo”.
Posteriormente, intervino personal de Tránsito municipal, que labró un acta de infracción y una multa. “Vino la grúa y se tuvo que llevar el vehículo porque estaba en infracción”, comentó Romero.
El tránsito vehicular en la zona estaba alterado por la movilización, lo que generó largas filas de autos sobre calle Urquiza y cortes en varias intersecciones. El ingreso del automóvil a la peatonal representó una situación peligrosa para los peatones que circulaban en ese momento.