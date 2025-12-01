Rubén Clavenzani asumió como nuevo secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad

Estará al frente de la repartición desde este lunes 1º de diciembre. La intendenta Rosario Romero le tomó juramento y destacó la trayectoria de Clavenzani.

La asunción de Rubén Clavenzani como nuevo secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana en reemplazo de Nadia Bilat -que cumplirá funciones en otra área del Municipio- fue este lunes por la mañana en la Casa de la Costa.

La intendenta Rosario Romero expresó: “Rubén Clavenzani cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida en el ámbito cultural y ya ha desempeñado funciones en el Municipio. Nos enorgullece incorporarlo al gabinete. Es una persona con experiencia, con sólidos vínculos con los distintos actores de la cultura paranaense, y por eso tenemos grandes expectativas de seguir impulsando los proyectos que venimos desarrollando en materia de cultura, educación y convivencia”, destacó.

Por su parte, Clavenzani, manifestó las expectativas para el nuevo cargo: «Es un gran desafío asumir este rol. Agradezco a Rosario esta invitación de formar parte de un equipo. No es nada fácil, sé que son tiempos difíciles, pero seguí muy de cerca la gestión en función de lo que se ha generado para la calidad de vida de nuestros habitantes y de los visitantes, y eso cotiza mucho”, dijo.

Luego, expresó: “Sé que hay un equipo sólido, nada se hace de manera individual, todo se hace en equipo, con la mirada del ciudadano, en función del ciudadano, así que ahora nos espera un arduo trabajo en función de esta querida ciudad de Paraná».

Trayectoria

Rubén Clavenzani fue director del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón desde octubre de 2018 hasta diciembre 2024. También fue director del Teatro 3 de Febrero y secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Trabajó en la Dirección de Enseñanza de Adultos del Consejo General de Educación y en la Dirección de Teatro Provincial de Entre Ríos. Se ha desempeñado como docente y director teatral en universidades y escuelas. Es actor, autor, director y pedagogo teatral. Participó en un centenar de obras teatrales, radioteatros y producciones cinematográficas. Recibió distinciones y premios por su trabajo en obras teatrales