Se concretó una nueva ablación de órganos y tejidos para trasplante en una clínica de Paraná

Durante la noche del domingo 30 de noviembre se llevó a cabo, en la Clínica Modelo de la capital entrerriana, una nueva donación que favorecerá a cinco pacientes en lista de espera.

Los profesionales del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, acompañaron a una familia en el duro momento de la pérdida de un ser querido. Este valioso gesto solidario permite brindar nuevas esperanzas a cinco pacientes de las listas únicas de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

El escenario de la donación fue la Clínica Modelo de Paraná, lo que demuestra, una vez más, que el sistema entrerriano coordina los esfuerzos tanto públicos como privados para ofrecer nuevas oportunidades a tantas personas que lo necesitan.

En el marco de este operativo asistió a Paraná un equipo de la Ciudad de Buenos Aires, que se trasladó por vía aérea, para realizar la ablación hepática, para lo cual trabajó en forma conjunta con los cirujanos del Cucaier.

Cabe señalar que, en lo que va del año, ya se han desarrollado 23 operativos de donación de órganos en la provincia, a los que se suman las 50 donaciones de tejidos, que han sido posibles gracias al sí solidario de las familias donantes.

Desde el Ministerio de Salud se agradece a todo el personal que intervino en este operativo, en especial a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Paraná, que fueron una pieza fundamental en la logística para poder llevar adelante el proceso.

Finalmente, las autoridades de Salud, en nombre de la sociedad en su conjunto, expresan su gratitud a la familia donante por tomar esta decisión en favor de tantas personas que esperan una oportunidad de vivir con calidad.