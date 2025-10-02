Se incendiaron un auto y una camioneta en Paraná

Por causas que tratan de esclarecerse, se incendió un auto y una camioneta en un pasillo interno entre calles Intendente Blanda y Juan Garrigó, de la ciudad de Paraná.

Se incendió un auto y una camioneta en la ciudad de Paraná, en la noche de este miércoles, cuando el fuego comenzó a dañar una Honda CRV y una Volkswagen Amarok estacionadas en un pasillo interno entre Garrigó al 1430 e Intendente Blanda. Los vehículos, que se encontraban estacionados en la vía pública, fueron rápidamente alcanzados por las llamas.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no hubo personas heridas, pero los vehículos resultaron gravemente dañados.

El operativo de Bomberos y la intervención de la Policía

Los bomberos locales llegaron rápidamente al lugar del incidente tras recibir el alerta por el incendio. Gracias a la rápida intervención, las llamas fueron controladas en poco tiempo, evitando que el fuego se propagara hacia otras viviendas o vehículos cercanos.

Sin embargo, los vehículos involucrados sufrieron pérdidas materiales importantes, principalmente en su estructura y componentes internos. A su vez, la Policía de Paraná se hizo presente en el lugar para acordonar la zona y colaborar en las tareas de control y seguridad.