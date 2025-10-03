Aduana realizará nuevos remates de neumáticos y artículos deportivos

La Aduana informó que en octubre se realizarán subastas de neumáticos fuera de uso y artículos deportivos. Todo lo recaudado se suma a las rentas fiscales, que hasta septiembre alcanzaron más de $455 millones.

La Dirección General de Aduanas anunció la realización de nuevos remates durante octubre, con el objetivo de generar mayores recursos para el Estado y fortalecer la relación con los contribuyentes.

Según se detalló, el jueves 9 se llevará a cabo la subasta de neumáticos fuera de uso (caucho), mientras que el jueves 16 será el turno de artículos deportivos. Ambos eventos se enmarcan en el cronograma que la entidad pública mantiene de manera periódica.

Recaudación acumulada

Durante septiembre se habían concretado subastas de neumáticos fuera de uso, mercadería, maquinaria y cerámicas, operaciones que contribuyeron a engrosar las cuentas fiscales.

De acuerdo a la información oficial, al mes de septiembre la recaudación acumulada por estas subastas ascendió a $455.809.049,00. Todo lo obtenido se incorpora a las rentas fiscales, tal como lo establece la normativa vigente.

Alta demanda y continuidad en 2025

Desde la Aduana remarcaron que las subastas despiertan un gran interés y que se registró una elevada participación en cada convocatoria. En este sentido, la Administración de Recursos de la Comunidad Aduanera (ARCA) adelantó que durante 2025 se mantendrán y ampliarán los remates con el mismo objetivo: generar ingresos para el Estado y afianzar la cercanía con los contribuyentes.

El cronograma de subastas se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo: www.arca.gob.ar/rematesysubastas , donde los interesados pueden consultar fechas, requisitos y modalidad de participación.

De esta manera, la Aduana continúa reforzando su política de transparencia y eficiencia en la gestión de bienes, transformando la mercadería incautada en recursos que se destinan al financiamiento estatal.