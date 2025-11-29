Se incendió un galpón de grandes dimensiones en zona sur de Paraná

Un incendio de importante intensidad afectó un galpón ubicado en la zona de avenida de las Américas y Alejo Peyret, de Paraná. Cuatro dotaciones trabajaron durante horas para controlar el fuego y resguardar las viviendas linderas,

Un importante incendio se registró durante la madrugada en un galpón ubicado en la intersección de avenida de las Américas y Alejo Peyret, en Paraná. El siniestro demandó un operativo prolongado por parte de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron varias horas hasta lograr controlar y sofocar completamente las llamas.

Tras extinguir el fuego, se realizaron tareas de enfriamiento y verificación para asegurar las viviendas linderas y descartar cualquier riesgo de rebrote. La zona quedó completamente asegurada.

Lucas García, referente de Bomberos Voluntarios, brindó detalles del operativo al dialogar con Elonce. “El galpón contenía papeles; eso fue lo primero que pudimos percibir al llegar, aunque la visibilidad era muy baja por la intensidad del fuego. También había elementos de hierro y otro tipo de materiales”, explicó.

El bombero destacó que, pese a la magnitud del siniestro, lograron controlarlo rápidamente: “La parte buena es que se pudo sofocar en poco tiempo. Dos horas para un galpón es poco tiempo y pudimos finalizar el trabajo sin que el incendio se expanda”.

García también señaló que continúan las pericias para determinar el origen del fuego. «Ahora se están realizando las pericias de parte de Bomberos de la Policía, que tienen la responsabilidad de esclarecer estas situaciones y saber qué fue lo que produjo el incendio”, comentó.

Cuatro dotaciones trabajaron para evitar que el fuego avance

El referente bomberil remarcó que el horario y las condiciones del lugar obligaron a un rápido abordaje. “A la hora que fue, de madrugada, prácticamente tuvimos que ingresar directo para atacar el fuego y evitar que se expanda”, afirmó.

El galpón presentaba una elevada carga de material combustible, lo que intensificó las tareas. “Hubo daños estructurales. Había mucho material combustivo en el lugar, por lo que trabajamos con cuatro dotaciones de gran porte, que cuentan con la capacidad de agua necesaria para este tipo de siniestros”, detalló.