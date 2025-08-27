Se reconfigura el sentido de circulación de calle Chacabuco

La arteria se podrá circular exclusivamente de Este a Oeste entre calles Presidente Perón y Arturo Illia. La medida busca garantizar una circulación segura y fluida para evitar inconvenientes en la zona.
Ante frecuentes situaciones de impedimentos para la circulación vehícular o salida de vehículos de cocheras particulares, se dispuso la adecuación de la circulación sobre calle Chacabuco entre Perón e Illia.
En este sentido, el nuevo esquema de circulación vehicular será de Este a Oeste. En la zona se implementarán las cartelerías correspondientes para notificar a la ciudadanía.