Se reconfigura el sentido de circulación de calle Chacabuco

La arteria se podrá circular exclusivamente de Este a Oeste entre calles Presidente Perón y Arturo Illia. La medida busca garantizar una circulación segura y fluida para evitar inconvenientes en la zona.

Ante frecuentes situaciones de impedimentos para la circulación vehícular o salida de vehículos de cocheras particulares, se dispuso la adecuación de la circulación sobre calle Chacabuco entre Perón e Illia.