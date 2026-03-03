Según la CAME, Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026

El informe señala que la provincia recibió más de 2 millones de turistas durante la temporada.

Según el relevamiento oficial de la CAME, la temporada estival finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, generando un impacto económico cercano a 11 billones de pesos. Esto representa un crecimiento del movimiento turístico tanto en cantidad de viajeros como en gasto total real respecto al verano anterior.

Dentro del análisis por destinos, Entre Ríos se destacó como una de las provincias con mayor afluencia de visitantes. El informe señala que la provincia recibió más de 2 millones de turistas durante la temporada, impulsada por su amplia oferta de playas sobre los ríos Paraná y Uruguay, complejos termales, naturaleza y un calendario sólido de fiestas populares y eventos.

Las cifras provinciales relevadas por CAME también muestran que el gasto turístico diario rondó los 100 mil pesos por persona, y el gasto total en el territorio entrerriano superó ampliamente los 300 mil millones de pesos durante toda la temporada.

Entre los principales destinos dentro de la provincia que impulsaron este resultado se mencionan lugares como Colón, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que durante los picos de la temporada —especialmente en el fin de semana largo de Carnaval— alcanzaron altos niveles de ocupación hotelera y turismo activo.

El informe de la CAME subraya también que el verano 2026 consolidó una tendencia hacia experiencias más breves pero sostenidas a lo largo de enero y febrero, con actividades culturales, eventos y agenda deportiva como factores que dinamizaron la llegada de turistas a plazas de todo el país, entre ellas la provincia de Entre Ríos.