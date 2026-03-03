Locales

Un auto quedó trabado en un socavón en pleno microcentro de Paraná

El vehículo cayó en un pozo que estaba en el pavimento pero que se convirtió en un socavón con las intensas lluvias de este martes. Tuvo que intervenir la Municipalidad.

Un auto quedó atrapado en un socavón que se profundizó en calle Corrientes el microcentro de Paraná este martes, en el marco de las intensas lluvias que cayeron sobre la ciudad desde la madrugada. En distintos puntos de la localidad se atraviesan dificultades para vecinos.

El Renault Clío cayó en un socavón que se abrió por las lluvias en calle Corrientes al 300 entre La Paz y Colón. La rueda delantera derecha quedó atrapada sin posibilidad de mover el auto. Personal de Protección Civil de la Municipalidad ayudó a retirarlo.En otros puntos de la ciudad se viven situaciones más dramáticas. En el barrio Pancho Ramírez un socavón de unos 10 metros de profundidad abierto en el polideportivo tiene preocupados a los vecinos.

Las lluvias intensas de este martes movilziaron un operativo de Protección Civil de la Municipalidad, que atiende contingencias en diversos puntos de la ciudad.

