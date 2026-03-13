Shel aumentó el precio de combustibles por tercera vez en una semana

Las subas se habían producido el pasado sábado y el martes. Hoy, se aplicó una nueva suba. Los precios que llegaron a los surtidores de Paraná.

La disparada del precio del crudo en los mercados internacionales volvió a instalar interrogantes sobre su impacto en la economía global y, particularmente, en Argentina, donde los movimientos del petróleo suelen generar expectativas sobre el precio de los combustibles y la evolución de la inflación.

La semana pasada, las principales compañías que abastecen el mercado de combustibles en la Argentina, aplicaron aumentos de entre 6% y 8%, según el tipo de producto. Ahora, la nueva suba responde al incremento reciente del precio internacional del petróleo.

Tras el aumento del pasado sábado, el precio de los combustibles de Shell en la capital entrerriana tuvieron otro incremento este martes. Ahora, este viernes, la petrolera decidió aplicar una nueva suba en los valores.

De esta manera, en apenas siete días, los importes de los combustibles de Shell en Paraná, registraron tres subas. Así se pudo ver reflejado en los surtidores de la estación de Cinco Esquinas, de Paraná, donde comenzaron a exhibirse los nuevos precios, pudo confirmar Elonce.

Los nuevos valores

Los surtidores de la estación de servicios Shell, ubicada en cinco esquinas, mostró que el litro de nafta super aumentó más de 1,5% y se comercializa a $1.890 pesos (antes, se vendía a $1.860), pudo corroborar Elonce. De esta manera, la nafta super de Shell acumula una suba de casi 8% en apenas una semana días.

Por su parte, la nafta Premium de la petrolera Shell (V-Power), también modificó su precio y este viernes, aumentó a 2.099 pesos (antes $2.047), lo que significa, una suba cercana al 2,5 por ciento, supo Elonce.

Por el lado del gasoil, en la estación de servicios de las Cinco Esquinas en Paraná, el litro de Evolux Diesel aumentó más de 1,5%, hasta los 2.033 pesos (antes, se comercializaba a $1.999); lo que significa una suba de casi 10 por ciento en una semana, confirmó Elonce.

En tanto, el litro de V-Power Diesel, que había subido alrededor de 3% el pasado domingo, para ubicarse en 2.148 pesos, también sufrió modificaciones y su valor se incrementó este viernes, para subir hasta los $2.209,