Continúa la paritaria municipal en Paraná

Este jueves al mediodía el Ejecutivo municipal convocó a los representantes de los trabajadores para continuar con la negociación salarial.

Este martes se reanudó la mesa de negación salarial entre el gobierno de la ciudad de Paraná y los representantes de los trabajadores. Tras el encuentro, los gremios calificaron a la oferta del Ejecutivo como insuficiente y el miércoles elaboraron contrapropuestas que serán llevadas a la reunión de este jueves al mediodía.

Cabe destacar que la propuesta del Municipio establecía un incremento del 10% repartido de la siguiente manera: 4% de aumento para marzo, seguido de incrementos del 2% en abril, 2% en mayo y 2% en junio.

Contrapropuesta

En este marco la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) dio a conocer que su contrapropuesta “contempla no solo un porcentaje mayor al ofrecido, sino también acortar los plazos de aplicación de los tramos, así como incrementar otros códigos que integran el salario municipal”.

Por su parte, la Asociación del Personal Superior (APS) exigió al Municipio que cumpla con el Cronograma de Recupero de los haberes perdidos durante el año 2023, un incremento del 12% sobre la escala vigente para marzo, un aumento del 10% para abril y que la próxima reunión paritaria sea en la primera quincena de mayo.

“No aceptamos ser la variable de ajuste: Reclamamos salarios dignos que alcancen a activos y jubilados y permita recuperar el poder adquisitivo perdido”, manifestó APS en sus redes.