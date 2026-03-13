La Justicia ordenó restituir los medicamentos gratis que se les había quitado a los jubilados

Un fallo judicial dispuso restablecer la cobertura total de medicamentos para jubilados que habían perdido el beneficio. La decisión cuestiona una medida aplicada durante el gobierno de Javier Milei y tiene alcance nacional.

La Justicia ordenó restituir medicamentos gratis a jubilados al dictar un fallo que obliga a retroceder en una de las medidas más cuestionadas del gobierno de Javier Milei respecto de la cobertura sanitaria para adultos mayores. La resolución fue emitida por la Justicia Federal de Mendoza y tiene alcance nacional, en el marco de una causa iniciada en 2024 por la Asociación para Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores de Mendoza (Jubypen).

El fallo establece que debe restablecerse el acceso pleno a medicamentos gratuitos para jubilados que habían perdido el beneficio debido a cambios en los criterios de evaluación de ingresos aplicados por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

La decisión judicial impacta particularmente en quienes perciben simultáneamente una jubilación y una pensión mínima, un grupo que había quedado excluido del beneficio tras una modificación administrativa.

Cambios en el criterio para acceder a medicamentos gratuitos

Según explicó la resolución, uno de los requisitos para acceder a la cobertura total de medicamentos es que los ingresos del beneficiario no superen el valor equivalente a un haber mínimo y medio.

Hasta el momento del fallo, el PAMI sumaba los ingresos provenientes de la jubilación y de la pensión para calcular si el afiliado superaba ese límite. Como resultado, miles de jubilados que percibían dos haberes mínimos quedaban automáticamente excluidos del programa de medicamentos gratuitos.

Con la nueva decisión judicial, esos ingresos dejarán de sumarse para determinar el acceso al beneficio. De este modo, quienes reciben ambos beneficios mínimos volverán a ser considerados dentro del umbral permitido y recuperarán la cobertura del 100% en medicamentos.

Nuevas condiciones para la cobertura de medicamentos

El fallo también dispuso otros cambios en el sistema de acceso a medicamentos esenciales para afiliados del PAMI. Entre las medidas adoptadas se destaca el refuerzo del listado de medicamentos esenciales que cuentan con cobertura total, así como la ampliación del número de principios activos incluidos dentro del programa.

Asimismo, la resolución establece una simplificación de los requisitos administrativos para acceder al beneficio. Según lo dispuesto por la Justicia, los afiliados ya no deberán presentar documentación adicional para acreditar su situación económica.

En adelante, bastará con realizar la solicitud correspondiente para acceder a la cobertura total de medicamentos dentro del programa.

Investigación judicial contra autoridades del PAMI

En paralelo al fallo, la causa judicial también avanzó con imputaciones contra autoridades del organismo. El titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguízamo, y el responsable del organismo en Mendoza, David Litvinchuck, fueron imputados por el delito de presunta desobediencia a la justicia.

La acusación está vinculada al incumplimiento de medidas judiciales que ordenaban garantizar la entrega de medicamentos gratuitos bajo el principio de universalidad y acceso simplificado para los adultos mayores, publicó Minuto Uno.

El fallo de la Justicia de Mendoza se convirtió así en un precedente relevante dentro del debate sobre las políticas de cobertura sanitaria destinadas a jubilados y pensionados, al ordenar la restitución de un beneficio que miles de afiliados habían perdido en los últimos meses.