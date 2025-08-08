Shell aumentó los precios de sus combustibles

La petrolera incrementó 1,5 por ciento el valor de la nafta súper y 1 por ciento los precios del resto de sus combustibles. Es el segundo aumento en una semana

La petrolera aplicó subas en sus combustibles en los primeros minutos de este viernes, 8 de agosto. La medida se da tras el incremento que había realizado hace una semana. Incrementó el 1,5 por ciento el valor de la nafta súper y 1 por ciento los precios del diésel y de la nafta premium.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

En la Estación de servicios de Avenida Laurencena de Paraná rigen los siguientes precios:

Nafta Súper: 1.470 pesos el litro (antes $1.448)

V-Power Nafta: $1.707 (antes $1.690)

V-Power Diésel:$1.734 (antes $1.717)

Diésel: $1.514 (antes $1.499)