El municipio de Paraná propone una tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

En el marco del proyecto Paraná Ciudad Universitaria, la Municipalidad de Paraná y Marca Paraná presentan una nueva tarjeta de beneficios pensada para estudiantes universitarios de la ciudad. Convocan a los comercios locales a sumarse.

Con una comunidad universitaria que supera los 60.000 estudiantes activos, esta tarjeta de beneficios surge como una herramienta concreta para fortalecer el arraigo, mejorar el acceso a bienes y servicios, y dinamizar la economía local a través del vínculo con comercios y emprendimientos locales. Los estudiantes que accedan a esta podrán disfrutar de descuentos, promociones y beneficios especiales en los comercios adheridos. A su vez, para los negocios locales, esta propuesta representa una oportunidad estratégica de visibilidad y conexión directa con el público joven, un sector clave del consumo diario en Paraná. Su entrada en vigencia está prevista para el mes de septiembre, en coincidencia con el Día del Estudiante.